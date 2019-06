Xbox Scarlett: Microsoft illustra i piani sul supporto ai videogiochi indie

Scambiando quattro chiacchiere con i colleghi di Eurogamer.net nelle giornate immediatamente successive all'E3 2019, Chris Charla del programma ID@Xbox ha indicato la strada che seguirà Microsoft per supportare attivamente gli sviluppatori di videogiochi indie su Xbox Scarlett.

In riferimento a un possibile cambio di programma rispetto all'attuale situazione che vede gli autori indipendenti abbracciare il programma ID@Xbox per promuovere i loro progetti originali su PC e Xbox One tramite Xbox Game Pass, Charla spiega che "non ci sono piani per cambiarlo, il nostro obiettivo principale era e rimane quello che avevamo inizialmente, vogliamo rendere la vita facile agli sviluppatori indie. Se con ID@Xbox riusciamo a facilitargli il compito e raggiungere il pubblico delle nostre piattaforme nel modo più semplice possibile, allora avremo molti grandi contenuti anche in futuro e i nostri utenti saranno felici". L'uscita di Xbox Scarlett, di conseguenza, "non cambierà affatto i nostri piani".

Sempre in merito a Project Scarlett e, nella fattispecie, alle difficoltà che gli autori indipendenti potrebbero incontrare approcciandosi ai kit di sviluppo della console Xbox della prossima generazione, Chris Charla dichiara che "non penso che dovremmo parlare di kit di sviluppo in questo momento, Phil Spencer ha già detto tutto quello che c'era da dire sul palco dell'E3. Ma tutti i giochi di questa generazione funzioneranno perfettamente anche in futuro. Phil ha detto sul palco dell'E3 che ogni gioco Xbox One girerà su Scarlett senza alcun problema, quindi siamo super eccitati per questo".

La retrocompatibilità totale di Xbox Scarlett preannunciata da Microsoft durante la fiera videoludica di Los Angeles, quindi, funzionerà perfettamente sia con i titoli tripla A che con i giochi indie. Il lancio di Xbox Scarlett è previsto per Natale 2020 ad un prezzo che sarà annunciato presto: nel frattempo, eccovi gli ultimi titoli annunciati da Microsoft durante l'evento in streaming dedicato a Xbox Game Pass.