Xbox Scarlett: Microsoft ha nascosto un indizio nel countdown per l'E3 2019?

È ormai da parecchio tempo che la community videoludica si riferisce alla prossima generazione di console Microsoft con il nome in codice "Xbox Scarlett", che l'E3 2019 sia finalmente l'occasione per scoprire qualcosa di più in merito?

A suggerirlo è un avvistamento realizzato da un utente Twitter particolarmente attento, attivo sul social network con il nickname di "C.B.K.". Come potete infatti verificare in calce a questa news, quest'ultimo ha pubblicato un cinguettio in cui segnala la presenza di alcuni codici alfanumerici all'interno dei video teaser pubblicati dall'account Twitter di Xbox nel corso degli ultimi giorni. Sul lato sinistro di questi ultimi, è infatti possibile intravedere la comparsa, dietro gli alberi, di alcuni numeri e lettere. In ordine cronologico, i riferimenti apparsi sono i seguenti:

R255

G36

B0

L'ingegnoso utente Twitter, mettendoli in sequenza, li ha interpretati come un riferimento proprio al colore "scarlatto". La sequenza, sottolinea quest'ultimo, corrisponderebbe infatti proprio alle "coordinate" del colore in questione! Un'osservazione decisamente intrigante! Che l'E3 2019 sia effettivamente il palcoscenico scelto daper fornire le prime informazioni sulla propria next-gen?Per saperlo, non possiamo fare altro che attendere pazientemente il trascorrere delle ultime ore che ci separano dalla conferenza Microsoft E3 2019 : l'appuntamento è per ledi! I titoli protagonisti dell'evento saranno probabilmente numerosi: ad esempio, sarà presente Gears 5