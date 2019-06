Xbox Scarlett: Microsoft ha rinunciato a Lockhart perché avrebbe potuto limitare Anaconda

Per lungo tempo si era diffusa la convizione che, in vista dell'arrivo della prossima generazione videoludica, Microsoft stesse mettendo a punto due versioni della sua nuova console. Il colosso di Redmond, tuttavia, ha fatto riferimento ad una singola piattaforma durante la presentazione ufficiale di Xbox Scarlett avvenuta all'E3.

In una recente intervista, Phil Spencer ha lasciato intendere che Microsoft abbia effettivamente cambiato i suoi piani in corso d'opera, preferendo così scartare la variante Lockhart, adibita al gaming in streaming, e mantenere solo la versione Anaconda, una più tradizionale console next-gen.

A consolidare ulteriormente questa ipotesi giungono dei nuovi dettagli emersi sul portale Thurrott, solitamente molto vicino al mondo Xbox. Secondo quanto apprendiamo, ci sono due motivi ben precisi per cui Phil Spencer e soci hanno cambiato la propria strategia:

"In primo luogo, gli sviluppatori stavano avendo più difficoltà del previsto nel creare giochi di nuova generazione che potessero adattarsi su due sistemi con specifiche differenti. Come potreste aspettarvi, i programmatori si stavano concentrando prima sullo sviluppo di giochi per il device low-end [Lockhart] per poi scalare verso l'alto con Anaconda".

Questo, quindi, avrebbe potuto condurre ad uno scenario in cui i giochi Xbox sarebbero stati limitati dal punto di vista tecnico e grafico dovendo girare su due hardware differenti. Un'eventualità che avrebbe di conseguenza potuto creare un gap tra la qualità tecnica dei giochi Xbox Scarlett e quelli PlayStation 5.

Oltre a questo, ci viene riferito che il colosso di Redmond ha preferito mettere da parte Lockhart anche a causa dei notevoli passi avanti fatti da Project xCloud, che già consentirà di giocare in streaming su molteplici device. Una mossa, quindi, atta ad evitare potenziali conflitti di interesse.

Phil Spencer è recentemente tornato sull'argomento Xbox Scarlett, discutendo di aspetto, nome e prezzo della console next-gen attesa sugli scaffali a fine 2020.