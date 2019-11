Xbox Scarlett: Microsoft svela uno dei 'grandi vantaggi' della console next-gen

Intervistato da GamesRadar su Xbox Game Studios e Scarlett, Matt Booty ha discusso delle potenzialità della console next-gen di Microsoft e spiegato come una delle funzionalità della piattaforma le consentirà di guadagnare un "grande vantaggio" sin dal lancio, previsto per Natale 2020.

A detta del boss degli Xbox Games Studios, la strategia a lungo termine della casa di Redmond è piuttosto semplice: "Quando investite in giochi o servizi Xbox, vogliamo che siate sempre in grado di utilizzare quella libreria di contenuti, ed è per questo che pensiamo di avere un grande vantaggio con Project Scarlett, perchè il nostro obiettivo è quello di permettervi di far girare qualsiasi gioco Xbox One su Scarlett".

Secondo Booty, quindi, la retrocompatibilità totale di Xbox Scarlett sarà un fattore determinante per il successo della console, almeno nella sua fase di lancio, come spiega lui stesso affermando che "non sarà come passare su di un nuovo sistema operativo, né come utilizzare API grafiche diverse: state solo eseguendo un gioco Xbox, giusto? Quindi speriamo che questo sia un grande vantaggio in termini di offerta iniziale di contenuti per la nostra libreria".

Sempre stando all'uomo a capo degli Xbox Game Studios, sono previste novità su Xbox Scarlett entro fine 2019: che riguardino i giochi next-gen in esclusiva o l'arrivo di servizi come Project xCloud?