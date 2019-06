Xbox Scarlett: la next-gen Microsoft manterrà 'impegno nei confronti della compatibilità'

La conferenza Microsoft all'Electronic Entertainment Expo 2019 ha mantenuto ritmi piuttosto serrati, includendo al suo interno anche la presentazione dei primi dettagli tecnici di Project Scarlett.

Da questa prima presentazione della console next-gen abbiamo potuto apprendere che la Casa di Redmond intende mantenere un forte focus sul tema della compatibilità. Ad evidenziare ulteriormente questo elemento è Will Tuttle, Xbox Wire Editor in Chief, che scrive: "Con Project Scarlett, proseguiremo nel nostro impegno nei confronti della compatibilità assicurandoci che i vostri accessori da gaming e la vostra carriera Xbox procedano anch'essi con voi, insieme a migliaia di giochi attraverso quattro generazioni di console che appariranno e si giocheranno meglio su Project Scarlett".

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito alle modalità precise con cui questi elementi verranno declinati nell'ambito della next-gen di Casa Microsoft. Tuttavia, non sembra che mancherà il tempo per approfondire l'argomento: la precisa data di commercializzazione di quest'ultima non è stata indicata, ma il team Xbox ha confermato che la finestra di uscita di Project Scarlett coinciderà con gli ultimi mesi del 2020. Nel medesimo periodo sarà pubblicato anche il nuovo capitolo della serie Halo, tra i protagonisti della conferenza con un nuovo trailer di Halo Infinite.