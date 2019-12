Xbox Scarlett: nuovi leak su specifiche hardware e potenza dei modelli Lockhart e Anaconda

Sulla scorta delle informazioni ottenute da una delle proprie fonti anonime più "affidabili", i redattori di Windows Central condividono un nuovo leak che illustra le specifiche hardware di Xbox Scarlett e la potenza grafica dei modelli Anaconda e Lockhart della console next-gen di Microsoft.

A detta delle "gole profonde" interpellate dai giornalisti di Windows Central, il reveal ufficiale di Xbox Scarlett non sarebbe ormai lontano, proprio in funzione del fatto che la casa di Redmond avrebbe già fissato le specifiche hardware della sua console di prossima generazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, i progettisti della divisione Xbox di Microsoft avrebbero deciso di equipaggiare sia il modello Anaconda che Lockhart di Scarlett con una CPU a otto core, impostata ad una velocità di clock per core non inferiore ai 3,5 GHz: la maggior differenza prestazionale rispetto alle attuali console sarà però rappresentata da una maggiore ottimizzazione nella gestione della memoria cache, nell'architettura adottata e in diversi altri miglioramenti che dovrebbero rendere Scarlett quattro volte più potente di Xbox One X, almeno per quanto concerne il modello di punta con nome in codice "Anaconda".

Sempre in merito ai rumor sulle specifiche hardware, le ultime indicazioni forniteci dai leak riferiscono come Microsoft intenda spingere la potenza computazionale di Xbox Scarlett a circa 12 Teraflops per il modello Anaconda e a 4 Teraflops per Lockhart. Anche qui, le maggiori differenze con le console current-gen non dovrebbero essere rappresentate dalla mera potenza grafica (Xbox One X, ad esempio, raggiunge i 4 Teraflops), ma dall'elevato livello di ottimizzazione che sembrerebbe essere stato raggiunto da Microsoft nella "costruzione" di un sistema che le fonti anonime definiscono come estremamente equilibrato.

Nell'analisi sui benefici grafici apportati dai 12 Teraflops della versione Anaconda di Xbox Scarlett, infatti, dovrebbero rientrare anche le considerazioni legate al miglioramento prestazionale ottenibile da una console che, sempre a detta delle fonti anonime, dovrebbe vantare 16 GB di memoria RAM (di cui 3 GB deputati alla sola gestione del sistema operativo), il supporto pieno e nativo al Ray Tracing, un SSD iperveloce e la retrocompatibilità totale con tutti i giochi delle precedenti generazioni di console Xbox senza alcun update.