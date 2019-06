Xbox Scarlett: Phil Spencer di Microsoft discute di prezzo, nome e aspetto della console

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di GameSpot, il capo della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, è tornato sull'annuncio di Project Scarlett all'E3 2019 per discutere del design della piattaforma, del prezzo di lancio di Xbox Scarlett e del nome definitivo della console next-gen.

Partendo dal design del sistema, Spencer spiega che "ad un certo punto mostreremo il suo aspetto. Il form factor finale non è completo, ma so come sarà. Penso proprio che sarà un qualcosa di davvero interessante, un design innovativo su cui però non posso sbilanciarmi finché non l'avremo finalizzato. Non andremo lì fuori con un design provvisorio dicendo al pubblico 'ecco, somiglierà a questo', anche se riteniamo che il design della console non sia davvero la cosa che spingerà gli utenti ad acquistarla".

Estendendo questo discorso anche al nome definitivo di Xbox Scarlett, Phil Spencer confida che, a prescindere dalla scelta finale del nome, "il pubblico non deciderà certo di comprare o meno la console in base al nome che avrà".

Ben più complesso è invece il discorso sul prezzo di lancio, tra specifiche hardware da rispettare e politiche commerciali da "gestire" in un mercato globale che rischia di essere sempre più influenzato dai dazi dell'Amministrazione Trump: "Il prezzo sarà importante, ovviamente il prezzo è una di quelle cose che la gente vuole sapere. Osserviamo l'andamento dei costi dei singoli componenti e cerchiamo di capire se il prezzo di lancio del prossimo anno possa essere influenzato da tariffe o futuri dazi. Vogliamo che tutto funzioni nel modo giusto, per questo contiamo di conoscere al più presto questo prezzo e di annunciarlo il prima possibile".

Il prezzo di Xbox Scarlett, ma anche il prezzo di PS5 e di tutti gli altri prodotti tecnologici e videoludici del prossimo futuro, potrebbe essere influenzato dalla guerra commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina, come ha suggerito di recente Apple dichiarando, tra le altre cose, che i dazi imposti da Trump potrebbero causare un crollo nelle vendite.