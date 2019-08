Xbox Scarlett: Phil Spencer parla della retrocompatibilità di giochi e joypad

Phil Spencer, dopo aver parlato del giocabilità e dell'importanza del frame rate di Xbox Scarlett, che ne costituiranno due dei punti fermi, ha voluto parlare di un'altra importante caratteristica della nuova console del colosso di Redmond: la retrocompatibilità.

Con la nuova incarnazione di Xbox infatti, tutte e quattro le generazioni di console Microsoft saranno retrocompatibili, per via del rispetto che Spencer ha dichiarato di avere per i prodotti comprati dai propri clienti nel corso degli anni.

Ma l'attuale capo della divisione Xbox di Microsoft non ha parlato solo della retrocompatibilità a livello di software, ma anche per quanto riguarda ad esempio i controller. Ecco le sue dichiarazioni: "Un'altra cosa che sarà un po' nuova per noi è il fatto che vogliamo rispettare la compatibilità dei controller già in vostro possesso. In questa generazione ad esempio, abbiamo creato il controller Elite, abbiamo lavorato molto sui pad e la gente ha investito in controller personalizzati, e noi vogliamo che queste cose siano utilizzabili anche sulle console di prossima generazione. Per cui davvero, le cose che avete comprato da noi, che siano giochi o i pad che state usando, ci assicureremo che siano compatibili con la versione più nuova delle nostre console".

Che ne pensate delle sue parole? Siete contenti di poter utilizzare i vostri joypad anche su Xbox Scarlett?