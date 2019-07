Xbox Scarlett: Playground Games discute del gioco di ruolo next gen

Presenziando all'apertura del primo Microsoft Store europeo, il direttore creativo di Playground Games,Ralph Fulton, ha svelato nuovi dettagli e degli interessanti retroscena sull'ambizioso gioco di ruolo a mondo aperto che il team di Forza Horizon 4 sta sviluppando per Xbox Scarlett.

Ai microfoni di Twinfinite, Fulton ha affermato infatti che l'opportunità offertagli dal colosso di Redmond per dare forma a questo misterioso GDR next gen "è un'esperienza estremamente entusiasmante per tutti i membri del nostro team di sviluppo, (con Xbox Scarlett, ndr) siamo davvero all'inizio di qualcosa che cambierà il modo in cui i videogiochi vengono fruiti, ma tutto ciò porta con sé anche tanta pressione".

Il nuovo gioco di ruolo vedrà collaborare i Playground Games con tutti gli altri talenti che gravitano attorno agli Xbox Game Studios, e a tal proposito il direttore creativo della compagnia ci tiene a precisare che "devi pensare a dove stai andando a scegliere di conseguenza gli investimenti da fare, e poi devi pensare a tutti i giocatori, non solo a coloro che sono legati a una specifica console", suggerendo così che il titolo potrebbe approdare anche su PC Windows 10 e avere un sistema di gioco capace di sposarsi alla perfezione agli ambienti mobile che saranno raggiunti con Project xCloud.

Tornando al GDR next gen per Xbox Scarlett, Fulton preferisce glissare sull'argomento e limitarsi a dichiarare che "la nostra idea è quella di continuare a supportare Forza Horizon 4 per i prossimi mesi e poi concentrarci appieno sul nostro prossimo titolo, un open world su cui stiamo lavorando da un po', come ben sapete anche se ufficialmente non è stato ancora rivelato ed è top secret!".

L'identikit del nuovo gioco di ruolo di Playground Games potrebbe perciò corrispondere a quello di Fable 4, come d'altronde ha lasciato velatamente intendere lo stesso boss degli Xbox Game Studios, Matt Booty, invitandoci a pazientare fino all'E3 2020 per il reveal ufficiale del titolo.