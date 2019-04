Xbox Scarlett sarà più potente di PS5, ribadisce l'insider Klobrille

Le dirompenti dichiarazioni del giornalista Ainsley Bowden sulla superiore potenza computazionale di Xbox Scarlett rispetto a PlayStation 5, come era logico attendersi, hanno alimentato un forte dibattito sui principali siti, social e forum videoludici.

Nella discussione è intervenuto anche Klobrille, un noto insider salito agli onori della cronaca di settore per le sue "rivelazioni" sulla volontà di Microsoft di acquisire nuove case di sviluppo nel corso dei prossimi mesi.

In base a quanto affermato da Klobrille, Xbox Scarlett vanterà una dotazione hardware superiore rispetto alle specifiche tecniche di PS5 delineate (ma non del tutto svelate) da Mark Cerny nella recente intervista a Wired.

Lo scambio di battute tra Klobrille e Ainsley Bowden ha infatti spinto l'insider a fornire a quest'ultimo delle prove a supporto delle sue indiscrezioni: "Klobrille mi ha mandato qualcosa che non posso rivelare per questioni di sicurezza", ha spiegato sul forum di ResetEra Bowden prima di aggiungere che "sembra proprio che i rumor siano legittimi, per quanto possiamo saperne".

Sulla scorta delle informazioni snocciolate da Cerny, sappiamo già che PS5 monterà una CPU AMD Zen 2 e una scheda video AMD Navi con Ray Tracing, Audio 3D e piena retrocompatibilità con la ludoteca di PS4. Le fabbriche taiwanesi incaricate di realizzare la componentistica next-gen della prossima console di Sony con processo produttivo a 7 nanometri, secondo quanto ipotizzato dagli analisti di DigiTimes, dovrebbero entrare in funzione solo a metà 2020. A prescindere dalla data di uscita dei sistemi next-gen di Sony e Microsoft, inoltre, il prezzo di PS5 e Xbox Scarlett potrebbe essere influenzato dalla politica commerciale dell'Amministrazione Trump e nuovi dazi europei.