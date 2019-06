Xbox Scarlett: il prezzo della console sarà competitivo

La nuova console Microsoft, il cui nome in codice è Xbox Scarlett, non è ancora stata mostrata ufficialmente e di lei sappiamo solo alcune informazioni circa la componentistica.

Nel corso di una recente intervista il partner director of program management di Microsoft, Jason Roland, ha svelato qualche dettaglio aggiuntivo sul prezzo della console, che tutti speriamo sia il più basso possibile.

Ecco quanto dichiarato da Roland:

"Comprendiamo che un prezzo ragionevole per una console sia ciò che i consumatori desiderino. Noi stiamo cercando cercando di innovare ed espandere i nostri confini. Non vi sveleremo il prezzo ancora per un po', ma vi posso dire che siamo fiduciosi del fatto che ciò che stiamo progettando sia qualcosa che alzerà l'asticella nel mondo del gaming."

Bisogna quindi aspettarsi non tanto un prezzo particolarmente basso, ma competitivo rispetto alle potenzialità della console, la quale supporterà la risoluzione 8K e potrà far girare i giochi fino a 120 fotogrammi al secondo con una postazione adeguatamente attrezzata.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nemmeno Phil Spencer conosce il nome definitivo di Xbox Scarlett e che, molto probabilmente, verrà svelato ufficialmente all'E3 del prossimo anno.