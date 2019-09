Prezzo di Xbox Scarlett: quanto costerà la console Microsoft?

Quanto costerà Project Scarlett? Sono in tanti ad aver speculato in questi mesi sul possibile prezzo della nuova console Microsoft ma fino ad oggi non ci sono certezze in merito. Anche la testata inglese Express ha voluto dire la sua in merito al prezzo di Xbox Scarlett.

Secondo le speculazioni del sito in questione, Xbox Scarlett costerà circa 400 dollari e lo stesso potrebbe valere anche per PlayStation 5. Ipoteticamente, le due console potrebbero essere vendute al prezzo di 399 dollari, probabilmente la cifra sarà leggermente più alta in Europa a causa delle tasse, ma si tratta solamente di ipotesi e speculazioni.

Microsoft dovrebbe commercializzare una sola versione di Xbox Scarlett, avendo scartato l'idea di una console "economica" ed una di fascia premium più costosa, questa ipotesi è stata ventilata per molto tempo (celebri i rumor su Xbox Anaconda e Xbox Lockhart) Phil Spencer ha preferito concentrarsi su un solo hardware per non creare confusione tra i consumatori. Si parla invece del possibile lancio di un dispositivo economico pensato esclusivamente per far girare i giochi tramite Project xCloud, anche in questo caso però nessuna conferma.

Xbox Scarlett dovrebbe essere annunciata a metà del prossimo anno per poi fare la sua comparsa all'E3 e raggiungere gli scaffali dei negozi a fine anno, in contemporanea con PlayStation 5, sempre secondo recenti speculazioni.