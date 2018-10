Xbox Scarlett: primi dettagli sulla nuova console Microsoft in arrivo entro fine anno?

Microsoft potrebbe svelare i primi dettagli su Xbox Scarlett entro la fine del 2018? E' quanto sostiene un rumor emerso nelle scorse ore su 4Chan e poi ripreso da varie testate, la fonte è la stessa che ha parlato di un reveal di PlayStation 5 previsto per i primi mesi del 2019...

Secondo le indiscrezioni riportate, Microsoft starebbe pensando ad una presentazione iniziale entro la fine del 2018 per poi annunciare tutti i dettagli sul lancio il prossimo anno, non è chiaro se durante uno speciale evento dedicato in primavera oppure all'E3 di Los Angeles.

Ricordiamo che Microsoft terrà l'X018 Fan Fest a Città del Messico nei giorni 10 e 11 novembre... che sia questa l'occasione giusta per svelare al mondo Xbox Scarlett? Difficile effettivamente pensare ad un momento migliore per rivelare i primi dettagli sulla console Microsoft...

Allo stato attuale in ogni caso vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni, la casa di Redmond non ha annunciato niente a riguardo, per saperne di più dobbiamo necessariamente attendere comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft.