Xbox Scarlett e PS5: Turtle Beach pensa già agli accessori per le console next-gen

L'amministratore delegato di Turtle Beach, la celebre azienda produttrice di accessori e periferiche gaming, si prepara all'avvento di PS5 e Xbox Scarlett svelando i propri piani per la next-gen.

In occasione dell'ultima conferenza con gli investitori, il CEO Juergen Stark ha snocciolato i dati di vendita dell'azienda californiana e illustrato la visione della compagnia in funzione dell'ormai imminente lancio delle console next-gen di Sony e Microsoft, ma anche di piattaforme in game streaming come Google Stadia o Project xCloud.

Entrando nel merito della questione e delle opportunità offerte da PS5 e Xbox Scarlett, il boss di Turtle Beach ha dichiarato che "ci si aspetta che PS5 abbia un audio 3D personalizzato, un chip apposito progettato per eccellere con le cuffie. Anche la divisione Xbox sta lavorando al cloud gaming per abbassare la barriera d'ingresso degli utenti al mondo dei videogiochi, e nel frattempo le console più vecchie continueranno a costituire una solida base installata di acquirenti di cuffie, [...] sarà interessante vedere come si evolverà il mercato ora che sappiamo che le console next-gen arriveranno sul mercato nel corso delle prossime vacanze natalizie".

Sempre in relazione alle prospettive di crescita futura dell'industria delle periferiche videoludiche, Stark spiega che "se questo nuovo ciclo di console seguirà il trend che ci aspettiamo, nei primi due o tre anni di lancio assisteremo a dei tassi di crescita superiori alla media per quanto concerne la vendita di piattaforme e accessori console".

Le dichiarazioni del massimo dirigente di Turtle Beach si riallacciano inevitabilmente alle parole pronunciate dal boss della divisione Xbox Phil Spencer in merito alla retrocompatibilità totale di Xbox Scarlett con giochi, periferiche e accessori delle precedenti console della casa di Redmond.