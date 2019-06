Xbox Scarlett retrocompatibile con tutti i giochi e gli accessori delle precedenti console

In occasione dell'Xbox E3 2019 Brefing, il boss della divisione Xbox Phil Spencer ha ribadito la volontà del colosso tecnologico statunitense di garantire il pieno supporto a tutti i videogiochi e gli accessori delle precedenti console Xbox con Project Scarlett.

"Xbox Scarlett sarà compatibile attraverso tutte le generazioni", ha spiegato Spencer prima di offrire la parola al Partner Director of Program Management di Microsoft, Jason Ronald, per rimarcare ulteriormente il concetto e affermare che "come abbiamo spiegato sul palco, porteremo su Scarlett quattro generazioni di contenuti, inclusi tutti i giochi su Xbox One".

"Avrete a disposizione tutti i videogiochi di Xbox 360 e anche quelli della prima Xbox", ha aggiunto Ronald prima di concludere dichiarando che "non vogliamo però che vengano solo eseguiti per come erano al momento della loro uscita, vogliamo che su Scarlett girino meglio di quanto abbiano mai fatto. Anche tutti i vostri accessori saranno compatibili anche in futuro. Se avete un controller Elite o comprerete un controller wireless Elite della Serie 2, ad esempio, anche loro saranno compatibili con Xbox Scarlett".

Sempre grazie alle interviste concesse dai vertici della divisione Xbox di Microsoft a margine della conferenza E3 2019 della casa di Redmond sappiamo inoltre che Xbox Scarlett avrà il lettore ottico e, di conseguenza, sarà in grado di "leggere" i dischi fisici di tutte le precedenti console verdecrociate.