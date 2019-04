Xbox Scarlett Rumor: prezzo, uscita, giochi e specifiche

Quali saranno le specifiche di Xbox Scarlett e quando uscirà la console Microsoft di prossima generazione? Al momento la casa di Redmond non ha ancora diffuso dettagli ufficiali in merito, tuttavia non sono mancati rumor e speculazioni. Vediamo insieme tutte le notizie aggiornate ad aprile 2019.

Facciamo il punto della situazione su rumor e speculazioni riguardanti il prezzo, la data di uscita, le specifiche tecniche, la line-up di lancio, i servizi e gli accessori di Xbox Scarlett, la console di prossima generazione di Microsoft.

Xbox Scarlett Uscita e Prezzo

Stando a un recente report di Thurott, Microsoft sarebbe intenzionata a lanciare la nuova Xbox nel 2020. Secondo lo stesse fonti vicine alla casa di Redmond, inoltre, Project Scarlett si presenterebbe come "una famiglia di dispositivi" pronta ad accogliere il lancio di due diverse piattaforme, dai nomi in codice "Lockhart" e "Anaconda". Quest'ultima sarebbe caratterizzata da un hardware di fascia alta e rappresenterebbe, sempre secondo i rumor, il successore spirituale di Xbox One X. Il CFO di GameStop Corporation, invece, ha dichiarato che a suo avviso Xbox Scarlett e PS5 usciranno nel 2019, previsione che va però in forte contrasto con le ipotesi di altri analisti, i quali tendono a inquadrare la finestra di uscita delle due console intorno al 2020.



Parlando del prezzo, se Xbox Scarlett e PS5 verranno lanciate nello stesso periodo, Microsoft dovrà fare attenzione a non ripetere gli errori commessi con il debutto di Xbox One. Mantenere un costo d'ingresso concorrenziale sarà di fondamentale importanza, a maggior ragione se verranno commercializzati diversi modelli della console. Se da un lato è auspicabile l'arrivo di un modello base venduto a 399 euro, dall'altro possiamo aspettarci il debutto di una versione potenziata proposta a partire da 499 euro, similmente a quanto visto con Xbox One X.



Quando conosceremo data di uscita e prezzo di Xbox Scarlett? In molti credono che Microsoft potrebbe svelare tutto all'E3 2019 di Los Angeles.

Specifiche Tecniche Xbox Scarlett

A giudicare da un'intervista concessa dal CEO di AMD Lisa Su ai microfoni di CNBC, sembra che Microsoft continuerà a utilizzare l'hardware AMD anche per le future console. Per quanto riguarda la CPU si parla di architettura Zen 2 con 8 core fisici e 16 thread logici. Inoltre, secondo un recente annuncio di lavoro, il team Xbox si è messo alla ricerca di un ingegnere che abbia familiarità con la memoria GPU GDDR6, modulo che con buone probabilità verrà incluso nell'hardware di Xbox Scarlett.



Più nello specifico, un recente leak emerso su Reddit avrebbe fatto trapelare le specifiche del DevKit di Anaconda, dando un'idea indicativa sulle componenti hardware che potrebbe montare il modello "potenziato" di Xbox Scarlett:

CPU: Custom AMD Zen 2 8C/16T @ 3.2GHz

GPU: Custom AMD Navi @ 1475MHz

MEMORY: 48GB GDDR6 @ 672GB/s

STORAGE: SSD 4TB NVMe @ 3GB/s

In un'intervista concessa a Giant Bomb, inoltre, Phil Spencer ha affermato che ci sono due aspetti su cui Microsoft ha bisogno di concentrarsi: frame rate e tempi di avvio.



"Penso che il frame rate sia un'area in cui le console possono fare di più", ha affermato Spencer. "Quando si guarda al bilanciamento tra CPU e GPU nelle console di oggi, esiste una certa discrepanza rispetto a ciò che si vede su PC". Queste affermazioni sembrano legarsi al lavoro che Microsoft sta facendo con la nuova tecnologia FastStart annunciata all'E3 2018. FastStart carica prima i file di gioco più importanti per consentire agli utenti di avviare il gioco senza dover attendere il completamento del download.



La potenza di calcolo potrebbe aggirarsi sui 13/15 TeraFLOPS, così da garantire risorse sufficienti per far girare i giochi di attuale generazione in 4K/60fps.

Giochi Xbox Scarlett

Stando alle ultime indiscrezioni, Microsoft salirà sul palco dell'E3 2019 per annunciare anche la line-up di lancio di Xbox Scarlett. Tra i titoli che ne farebbero parte troviamo Halo Infinite, Forza Motorsport 8, Gears 5 e il nuovo progetto di Ninja Theory, giochi che potrebbero fare il loro debutto sia su One che su Scarlett.



Parlando di progetti cross-gen, non possiamo dimenticare le produzioni multipiattaforma che usciranno a cavallo tra la generazione attuale e la prossima, come l'attesissimo Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, The Elder Scrolls VI o il nuovo capitolo di Battlefield in lavorazione. Tutto questo senza dimenticare i nuovi studi first party di Microsoft al lavoro su una serie di progetti non ancora annunciati, il cui debutto potrebbe arrivare proprio su Xbox Scarlett.

Project xCloud, Game Pass e Servizi

Non dimentichiamo che Microsoft è al lavoro anche su Project xCloud, con l'obiettivo di portare i giochi Xbox anche su dispositivi mobile e probabilmente altre piattaforme come gli Smart TV. Per il momento non abbiamo molti dettagli a riguardo ma la compagnia ha promesso informazioni per l'E3 di giugno, tra due mesi ne sapremo quindi certamente di più. Sicuramente confermata è la compatibilità di Xbox Scarlett con Xbox Game Pass e con la Retrocompatibilità Xbox One, due aspetti sui quali Microsoft ha investito tempo e denaro proprio con l'obiettivo di renderli profittevoli nel prossimo futuro.

Xbox Elite Controller 2 e Realtà Virtuale

Microsoft non sembra intenzionata a puntare sulla Realtà Virtuale con Xbox Scarlett, dimostrandosi per il momento non troppo interessata a questa tecnologia. Con ogni probabilità insieme alla nuova console vedremo però il tanto rumoreggiato Xbox Elite Controller 2, versione aggiornata e migliorata di uno dei Pro Controller più venduti ed acclamati degli ultimi anni.