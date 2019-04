Xbox Scarlett: uscita, prezzo, giochi e specifiche, gli ultimi rumor in video

Pohchi giorni fa Mark Cerny Sony ha scoperto le sue carte e ci ha dato un assaggio del futuro svelando le specifiche tecniche di PS5. L'attenzione del mondo videoludico, comprensibilmente, è ora rivolta a Xbox Scarlett di Microsoft.

Nell'attesa che la casa di Redmond si decida a rispondere a Sony, abbiamo raccolto tutti i più recenti rumor su data d'uscita, prezzo, giochi e specifiche e fatto il punto della situazione in un Video Speciale, che potete guardare in apertura di notizia. Stando alle voci più insistenti, dietro il nome in codice Scarlett si celerebbe in realtà una famiglia di dispositivi, comprendente Anaconda, la potente erede di Xbox One X, e Lockhart, una console entry level destinata ad occupare lo stesso segmento di mercato dell'attuale Xbox One S. Le specifiche di Anaconda sembrano essere spaventose: si parla di un hardware capace di generare 13/15 TeraFLOPS e far girare senza problemi i giochi dell'attuale generazione a 4K/60fps.

Microsoft potrebbe presentare Xbox Scarlett all'E3 2019, ovviamente assieme alla sua lineup di lancio, che potrebbe includere titoli del calibro di Gears 5, Halo Infinite, Forza Motorsport 8 e al nuovo gioco di Ninja Theory, uno degli studi entrati nella scuderia di Redmond lo scorso anno. Le indiscrezioni, ovviamente, non terminano qui: per maggiori informazioni, vi rimandiamo al video in apertura. Buona visione!