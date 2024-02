Xbox scatenata: più di 10 grossi giochi in arrivo nel 2024, promette Matt Booty

Il podcast sul futuro di Xbox si è rivelato molto importante per capire meglio come Microsoft intende muoversi nel prossimo futuro con il suo business videoludico. Una cosa comunque è sicura: il 2024 si prospetta un anno decisamente ricco per i fan del gaming verdecrociato.

Il presidente di Xbox, Matt Booty, ha confermato nel corso della trasmissione che dagli Xbox Game Studios arriveranno oltre 10 grossi giochi nel corso dell'anno, citando nomi quali Senua's Saga Hellblade II, Avowed, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Ara e l'espansione di Diablo IV. Booty mette dunque nel conto anche le produzioni targate Activision Blizzard, da poco entrata nella scuderia Xbox dopo un lungo processo di acquisizione.

Probabilmente alcuni di questi giochi di punta vedranno comunque un'uscita multiformato (come ad esempio il prossimo Call of Duty di Activision), in ogni Booty ha ricordato che adesso Xbox è diventato uno dei colossi più imponenti dell'industria videoludica, assicurando che "i giochi più grandi" continueranno ad arrivare sui dispositivi Microsoft.

Sempre durante il podcast è stato inoltre annunciato che il prossimo Xbox Showcase si svolgerà a giugno 2024: sarà in quell'occasione che scopriremo tutto sui progetti Xbox non solo per quest'anno ma con grande probabilità anche per il 2025 e oltre.