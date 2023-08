Xbox scatenata alla Gamescom: da Cyberpunk a Forza e Stalker 2, il programma di oggi

Dopo aver accolto il commento di Phil Spencer sul ritorno di STALKER 2: Heart of Chornobyl, lo showfloor allestito da Microsoft alla Gamescom 2023 è pronto a una giornata densissima di appuntamenti!

A partire dalle ore 16:00 di oggi - giovedì 24 agosto - sarà infatti avviata una trasmissione in diretta sui canali verdecrociati, che offrirà aggiornamenti sui giochi più attesi dei prossimi mesi. Spazio alle grandi produzioni multipiattaforma, ma anche a Indie ed esclusive Microsoft, con un palinsesto decisamente interessante.



Di seguito, vi riportiamo dunque l'elenco completo dei titoli che faranno la propria apparizione all'evento, tra interviste agli sviluppatori e nuovi dettagli:

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ;

; Forza Motorsport ;

; STALKER 2: Heart of Chornobyl ;

; Jusant ;

; Alan Wake II ;

; Citizen Sleeper 2: Starward Vector ;

; Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ;

; Armored Core VI: Fires of Rubicon ;

; The Elder Scrolls Online ;

; Ara: History Untold;

La diretta dalla fiera di Colonia si protrarràe si concluderà dunque allecirca. Nel frattempo prosegue la missione della redazione di Everyeye in quel della, con i nostri inviati pronti a raccontarvi gli ultimi aggiornamenti, tra la prova di Enotria: The Last Song e le nostre prime impressioni su Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Game