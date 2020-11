Xbox sconti: al via le nuove offerte della settimana

In attesa delle offerte del Black Friday su Xbox Store tornano i Deals with Gold, gli sconti sui migliori giochi per Xbox One, Xbox 360 e Xbox Series X/S, con promozioni esclusive riservate agli abbonati Xbox LIVE Gold e altre accessibili a tutti.

I nuovi sconti sono validi fino al 23 novembre, ad eccezione dei saldi sui giochi Bandai Namco che termineranno il 19 novembre. Tra i giochi in offerta troviamo Ace Combat 7 Skies Unknown, Code Vein, Dark Souls 3, deBlob 2 e Dragon Ball Xenoverse 2.

Sconti Xbox One

101 Ways To Die Xbox One, Xbox Series X|S 40% Spotlight Sale

11-11 Memories Retold Xbox One X Enhanced 85% Publisher Sale

8Floor Strategic Collection Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Ace Combat 7: Skies Unknown Xbox Game Pass 67% Publisher Sale

Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 67% Publisher Sale

Ace Combat 7: Skies Unknown Season Pass Add-On 50% Publisher Sale

Battle Worlds: Kronos Xbox One, Xbox Series X|S 67% Spotlight Sale

Bless Unleashed: 1,000 Lumena + 10% (100) Bonus Add-On 10% Publisher Sale

Bless Unleashed: 10,000 Lumena + 25% (2,500) Bonus Add-On 10% Publisher Sale

Bless Unleashed: 2,000 Lumena + 15% (300) Bonus Add-On 10% Publisher Sale

Bless Unleashed: 5,000 Lumena + 20% (1000) Bonus Add-On 10% Publisher Sale

Bless Unleashed: 500 Lumena Add-On 10% Publisher Sale

Borderlands: The Handsome Collection Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Brothers In Arms: Hell’s Highway Xbox One Backward Compatible 40% DWG*

Call Of The Sea Pre-Order Discount 10% Spotlight Sale

Carnival Games Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Chroma Squad Xbox One, Xbox Series X|S 75% Publisher Sale

Civilization VI – New Frontier Pass Add-On 20% DWG*

Code Vein Xbox One X Enhanced 67% Publisher Sale

Code Vein Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 67% Publisher Sale

Code Vein Season Pass Add-On 50% Publisher Sale

Crashbots Xbox One X Enhanced 60% DWG*

Crimsonland Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 60% Spotlight Sale

Curious Expedition Xbox One, Xbox Series X|S 25% DWG*

Cyber Complex Xbox One, Xbox Series X|S 67% Spotlight Sale

Dark Souls II: Scholar Of The First Sin Xbox One, Xbox Series X|S 75% Publisher Sale

Dark Souls III Xbox One, Xbox Series X|S 75% Publisher Sale

Dark Souls III Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 75% Publisher Sale

Dark Souls III: Season Pass Add-On 50% Publisher Sale

Dark Souls: Remastered Xbox One X Enhanced 70% Publisher Sale

de Blob 2 Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Deployment Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Dragon Ball FighterZ Xbox One X Enhanced 85% Publisher Sale

Dragon Ball FighterZ – FighterZ Edition Xbox One X Enhanced 85% Publisher Sale

Dragon Ball FighterZ – FighterZ Pass Add-On 50% Publisher Sale

Dragon Ball FighterZ – FighterZ Pass 2 Add-On 50% Publisher Sale

Dragon Ball FighterZ – Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 85% Publisher Sale

Dragon Ball Xenoverse Xbox One, Xbox Series X|S 80% Publisher Sale

Dragon Ball Xenoverse + Season Pass Xbox One, Xbox Series X|S 80% Publisher Sale

Dragon Ball Xenoverse 2 Xbox One, Xbox Series X|S w/ Free Trial 85% Publisher Sale

Dragon Ball Xenoverse 2 – Extra Pass Add-On 50% Publisher Sale

Dragon Ball Xenoverse 2 – Super Pass Add-On 50% Publisher Sale

Dragon Ball Xenoverse 2 – Ultra Pack Set Add-On 50% Publisher Sale

Sconti Xbox 360

Brothers in Arms: Hell’s Highway Backward Compatible 40% DWG*

Conan Games On Demand 75% DWG*

Dark Games On Demand 80% DWG*

Darksiders II Backward Compatible 75% DWG*

I Am Alive Backward Compatible 70% DWG*

MX vs. ATV Supercross Games On Demand 75% DWG*

Outland Backward Compatible 60% DWG*

Panzer Elite Action: Fields of Glory (not available in USA) Backward Compatible 75% DWG*

Rainbow 6 Vegas Backward Compatible 67% DWG*

Rainbow 6 Vegas 2 Backward Compatible 67% DWG*

Stuntman: Ignition Backward Compatible 75% DWG*

Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter Backward Compatible 50% DWG*

Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Backward Compatible 50% DWG*

Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier Backward Compatible 50% DWG*

Tom Clancy’s Splinter Blacklist Backward Compatible 60% DWG*

Tom Clancy’s Splinter Cell Backward Compatible 60% DWG*

Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory Backward Compatible 60% DWG*

Tom Clancy’s Splinter Conviction Backward Compatible 60% DWG*

Tom Clancy’s Splinter Double Agent Backward Compatible 60% DWG*

Tom Clancy’s Splinter Double Agent (OG Xbox) Backward Compatible 60% DWG*

Tom Clancy’s Splinter Pandora Tomorrow Backward Compatible 60% DWG*

Trials Fusion Arcade 70% DWG*

Tropcio 4 Backward Compatible 80% DWG*

Come di consueto i giochi contrassegnati dal simbolo asterisco sono in offerta solamente per gli abbonati Xbox LIVE Gold mentre gli altri possono essere acquistati a prezzo scontato anche dai membri Silver. Avete già deciso cosa comprare?