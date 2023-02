Xbox: secondo alcune fonti, non verranno più venduti giochi in formato fisico in Brasile

Dopo la notizia dell'aumento del prezzo di Xbox Series X/S in Giappone, al seguito del quale sono scaturite diverse preoccupazioni da parte dell'utenza generale, continuano ad emergere nuove informazioni su alcuni importanti cambiamenti che stanno avvenendo nei diversi mercati del mondo. Questa volta si parla della vendita di giochi fisici.

Sembrerebbe, secondo quanto riportato da alcune fonti appartenenti al mercato brasiliano, che le versioni fisiche dei giochi Xbox non saranno più vendute e distribuite in Brasile. La notizia trova riscontro nelle dichiarazioni di alcune catene di negozi che lavorerebbero con Solutions 2 e Warner.

Al momento non vi è modo di verificare quanto affermato poco sopra. Tuttavia, se le voci di corridoio dovessero essere veritiere, i primi giochi a subire le conseguenze di questa modifica alla distribuzione dei prodotti sul suolo brasiliano sarebbero alcuni dei titoli di prossima uscita: si parla, nel dettaglio, dell'ormai imminente Hogwarts Legacy, Like a Dragon: Ishin! e non solo.

La decisione ultima di interrompere la vendita fisica di software nell'ambito gaming sarebbe dettata da delle analisi commerciali tutt'altro che soddisfacenti le quali, però evidenziano un maggiore interesse dei consumatori all'acquisto di videogiochi in digitale. Proprio in virtù di tale ragione, gli impianti industriali dedicati alla produzione avrebbe cessato la propria attività, dando il via a quello che sarà un cambio radicale nella vendita di videogiochi in Brasile.

Bisogna attendere delle conferme ufficiali da parte della compagnia americana, seppure lo stop alla commercializzazione di giochi in formato fisico per il mercato Xbox in Brasile non faccia altro che alimentare i dubbi e le incertezze dei giocatori, i quali temono che possa esservi un aumento del prezzo di Xbox Series X/S anche in Europa.