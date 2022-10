Xbox: secondo Phil Spencer, le console sono vendute con una grossa perdita

Dopo le recenti dichiarazioni di Phil Spencer, il quale ha fornito un quadro molto positivo per la divisione gaming di Microsoft e dopo aver dichiarato che Game Pass e hardware sono in crescita in un Q1 da record, arrivano ulteriori informazioni circa i dati di vendita internamente forniti agli shareholder.

Stando alle dichiarazioni dell'amministratore delegato della sezione gaming di Microsoft, l'azienda riduce il margine di profitto dalla vendita dell'hardware, con il desiderio di ricavare tali perdite - che a detta dello stesso Spencer sarebbero alquanto elevate - dalla vendita di giochi e servizi in abbonamento. Come sappiamo dalle dichiarazioni degli ultimi giorni, abbiamo avuto l'ultimissima conferma della sostenibilità economica di Game Pass, il quale non è stato visto di buon occhio dagli utenti a causa dell'accessibilità ad un parco titoli molto grande e ad un prezzo bassissimo. L'idea comune è quella di un servizio non sostenibile, neppure da un colosso mondiale come Microsoft (che ad oggi è una delle aziende leader nel mercato globale, anche a causa della sua diversificazione di investimenti monetari).

Tuttavia, proprio negli ultimi giorni tale idea è stata smentita dallo stesso Phil Spencer, il quale ha ampliato le proprie affermazioni post-analisi dei primi mesi di questo anno fiscale 2022-2023 sostenendo che le nuove console sono vendute in perdita tra i 100 e 200 dollari per hardware. Tutto ciò è stato recentemente riportato dalla CNBC, dopo che l'amministratore delegato della divisione di Microsoft ha evidenziato un'assonanza con le precedenti strategie di mercato per la vendita delle console della casa di Redmond, che tuttavia non si discosta dalla tendenza comune nella vendita delle piattaforma da gaming.

La crescita di Microsoft nel settore del gaming, soprattutto facendo una comparazione retrospettiva, è più che lampante: tra l'acquisizione di Activision-Blizzard da più di 68 miliardi da una parte e l'esistenza del migliore servizio videoludico in abbonamento dall'altra, Xbox punta a diventare azienda leader del mercato, con alte probabilità di successo. Tuttavia, l'attuale recessione economica non sta favorendo i piani di nessuna azienda attinente al mercato dell'elettronica e dell'intrattenimento digitale: infatti, la crescita di Xbox Game Pass sarebbe lontana dall'obiettivo attuale dei dirigenti della compagnia, seppure lo stesso Phil Spencer si sia definito "molto ottimista" circa il futuro dell'azienda e dello stesso servizio in abbonamento, anche se non vi è da escludere un futuro aumento di prezzi dello stesso.