Xbox: SEGA e Capcom nel mirino di Microsoft, ancora rumor sulle prossime acquisizioni

Soltanto pochi giorni fa, Imran Khan di Giant Bomb suggeriva che Microsoft fosse interessata ad acquisire un grande publisher giapponese. La voce di corridoio viene ora corroborata dal noto insider Speshal Nick, che ne ha parlato nel corso dell'ultimo podcast di XboxEra.

Speshal Nick ha innanzitutto ricordato come Microsoft avesse già provato in tempi non sospetti ad acquisire Nintendo, e di come in generale il colosso di Redmond non abbia mai rinunciato ad espandersi sul mercato orientale (malgrado l'insuccesso di Xbox One). L'insider ha quindi confermato quanto dichiarato da Imran Khan, ed ha anche fatto due nomi espliciti: SEGA e Capcom.

Secondo quanto riferito nel corso del podcast, Microsoft dovrà prima di tutto finalizzare l'acquisizione di Activision-Blizzard, con la trattativa che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno fiscale 2023 secondo le stime della compagnia di Redmond. A quel punto, Phil Spencer partirà a caccia di nuove acquisizioni e sembra proprio che il prossimo obiettivo potrebbe trovarsi in Giappone. L'insider ha parlato di "molteplici compagnie" attualmente nel mirino di Microsoft, con SEGA e Capcom a rappresentare le realtà più ambite dall'azienda statunitense. Come sempre in questi casi, vi invitiamo a prendere con estrema cautela quanto riportato nell'attesa di eventuali commenti ufficiali dalle parti interessate.

Come precisato da Phil Spencer, Microsoft proseguirà con la sua campagna di acquisizioni per reggere la competizione con Tencent e Sony.