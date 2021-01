Xbox e SEGA, partnership in arrivo? Possibile indizio avvistato dai giocatori

Il 2020 si è concluso con una Microsoft avvolta da una moltitudine di rumor, tra i quali aveva trovato particolare diffusione la possibilità di una partnership particolarmente stretta tra Microsoft e SEGA.

In particolare, voci di corridoio mai confermate avevano addirittura evocato una possibile acquisizione della compagnia nipponica da parte del colosso di Redmond. Una teoria nata anche sull'onda dell'ingresso di Zenimax nel gruppo Xbox Game Studios e di alcuni insoliti messaggi disseminati dai vertici di casa Xbox. Ora, tuttavia, emerge una possibile nuova interpretazione delle indiscrezioni.

A portarla all'attenzione del pubblico è la community di Reddit, che ha notato un interessante dettaglio nel catalogo Xbox Game Pass. Esplorando la sezione Xbox Game Pass Ultimate interna a Xbox Store o provando ad acquistare un titolo SEGA sullo stesso, alcuni attenti giocatori si sono infatti imbattuti in una sezione in evidenza denominata "Games By SEGA" (anche sullo store nostrano è in effetti apparsa una sezione "Giochi di SEGA"). A risultare particolarmente interessante è il fatto che all'interno di quest'ultima siano pubblicizzati diverse produzioni attualmente non disponibili su Xbox Series X. Un dettaglio che ha allertato il pubblico, che ha rapidamente lasciato viaggiare la fantasia, ipotizzando l'imminente annuncio di una partnership tra i due colossi, volta a portare l'offerta SEGA su Game Pass, proseguendo il cammino avviato con la serie Yakuza.



Al momento, lo sottolineiamo, si tratta di semplici ipotesi, legate anche a precedenti rumor di contatti tra Microsoft, Ubisoft e altri publisher per realizzare accordi simili a quello annunciato con EA.