Xbox Serie Y sarà una console portatile pensata per il cloud: parla Jez Corden

Solo poche settimane fa, si è iniziato a discutere della possibilità di vedere Microsoft realizzare una Xbox portatile in stile Steam Deck. Ora, Jez Corden torna sull'argomento.

La storica firma di Windows Central, portale da sempre molto vicino all'ecosistema verdecrociato, ha infatti condiviso un'interessante dichiarazione nel corso di una diretta streaming. Nell'ultima puntata dell'Iron Lord Podcast, il giornalista videoludico ha in particolare evocato la possibilità di vedere Xbox farsi strada nel mercato delle console portatili.

Nello specifico, Jez Corden ha evocato l'immagine di un hardware da gioco dedicato appositamente al Cloud gaming, sempre più centrale nella strategia di espansione del colosso di Redmond. Nel corso della diretta, il redattore ha più volte evidenziato di star parlando "ipoteticamente", anche se il tono utilizzato da Corden è apparso agli altri ospiti non poco sornione. Nel condividere tale eventualità, ad ogni modo, la firma di Windows Central ha evocato un nome in codice per l'hardware che potrebbe ricalcare la formula già utilizzata dalle home console, con un ricorso a Xbox Series Y o a "qualcosa di simile".



In attesa di saperne eventualmente di più in merito a questa stuzzicante ipotesi videoludica, ricordiamo che sarà presto abilitato il supporto a mouse e tastiera per Xbox Cloud gaming.