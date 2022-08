Xbox Series C: il concept video ipotizza il design della console 'sorella' di Series X/S

Sullo sfondo delle riflessioni di Jez Corden su specifiche e periodo d'uscita di Xbox Series Y portatile, i curatori del canale YouTube Xbox Ready hanno ipotizzato il design di Xbox Series C con la fittizia presentazione della console "sorella" di Series X/S al centro di numerosi rumor.

Stando a quanto immaginato dagli youtuber, la nuova piattaforma casalinga di Microsoft dovrebbe trarre spunto dal design a torre di Series X per adattarlo a un form factor cubico. Il progetto ipotizzato da Xbox Ready, però, mostra il fianco a più di una critica e presenta un evidente problema ingegneristico: il lettore di dischi.

Il posizionamento del tray ottico, infatti, dovrebbe ostacolare quasi del tutto il flusso d'aria generato dalla ventola assiale posta sulla parte superiore della console, con tutte le conseguenze in termini di efficienza, gestione delle temperature e, quindi, longevità che possiamo facilmente intuire.

Al netto di queste critiche, la scelta del form factor cubico ha comunque dei pregi, dallo stile minimalista alla doppia colorazione in bianco e nero che ben si sposa alle fittizie campagne di marketing ipotizzate dagli youtuber, incentrate sull'attrattiva esercitata dalla presenza di un lettore di dischi e dalla potenza computazionale a metà strada tra Xbox Series S e Series X.

Cosa ne pensate di questo video concept? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sono in arrivo grandi novità per la dashboard di Xbox Series X/S e One, a giudicare dalle ultime indicazioni provenienti dai beta tester del programma Xbox Insider.