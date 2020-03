Xbox Series X monterà il SoC più complesso di sempre per una console?

A differenza di Sony, Microsoft è già uscita allo scoperto mostrando il design di Xbox Series X e svelando le specifiche tecniche ufficiali.

I dati forniti dalla casa di Redmond ci parlano di una console con una GPU capace di sprigionare una potenza di 12 TFLOPs (il doppio di Xbox One X), una CPU AMD Zen 2 con architettura RDNA 2, il supporto al DirectX RayTracing e al Variable Refresh Rate, la retrocompatibilità migliorativa e un SSD di nuova generazione molto veloce, tra le altre cose. Con questa mossa Microsoft è riuscita ad appagare la sete d'informazioni della sua utenza, ma intanto in rete sembrano essere trapelate nuove informazioni sulla CPU, estremamente dettagliate.

Un utente di Twitter, un certo blue nugroho, afferma di aver scoperto il profilo LinkedIn di uno dei capi del team di sviluppo del Team SoC di AMD. Sulla pagina dello sviluppatore sarebbero presenti delle informazioni che, se dovessero rivelarsi veritiere, dipingerebbero il SoC (System-On-a-Chip) di Xbox Series X come il più complesso mai realizzato in ambito console.

Stando a quanto è possibile leggere, il SoC di Xbox Series X sarebbe composto da differenti cluster di CPU, con molteplici core CPU all'interno di ognuno di essi, che sarebbero caratterizzati da architetture sia x86 che ARM. Il tutto sarebbe realizzato con un processo a 7 nanometri, e il team al lavoro su questo componente altamente avanzato ospiterebbe al suo interno più di 100 sviluppatori.

Dal momento che è impostato su privato, il profilo dello sviluppatore ci risulta essere inaccessibile, ma come prova l'utente ha scattato degli screenshot che potete vedere in calce a questa notizia. Né Microsoft né AMD hanno confermato tali informazion, pertanto non possono essere considerate ufficiali.

Xbox Series X, ricordiamo, come PlayStation 5 è attesa nel corso delle prossime vacanze natalizie. A causa della pandemia di Coronavirus, in ogni caso, in rete si sta cominciando a ventilare l'ipotesi del rinvio di PS5 e Xbox Series X.