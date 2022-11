Xbox Series S a meno di 250 euro con le offerte del Black Friday Amazon

Per il Black Friday, Amazon.it sconta Xbox Series S, la console Microsoft di nuova generazione può essere acquistata ad un prezzo leggermente inferiore ai 250 euro, con un risparmio di 50 euro sul prezzo di listino normalmente fissato a 299,99 euro in Europa.

Nello specifico Xbox Series S costa 249 euro per il Black Friday, offerta valida fino al 28 novembre (giorno del Cyber Monday) e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Si tratta di una buona occasione per acquistare la piccola console della casa di Redmond, che può contare su queste specifiche tecniche:

GPU AMD RDNA 2 20 CUs 1.55 GHz

CPU AMD Zen 2 8 Core 3.6 GHz

4 TFLOPS

Risoluzione Target 1440p 60fps (fino a 120fps)

Supporto DirectX Ray-Tracing

RAM 10GB GDDR6

SSD NVME 512 GB espandibile

La confezione include la console Xbox Series S di colore bianco, un controller wireless dello stesso colore (Robot White), cavi e manualistica, mentre non sono inclusi giochi o abbonamenti di alcun tipo. Se siete in cerca di altri accessori su Amazon trovate il controller wireless Xbox s 39.97 euro disponibile in varie colorazioni tra cui bianco, rosso, nero, blu e verde, anche in questo caso l'offerta è valida fino ad esaurimento delle scorte disponibili e non oltre il 28 novembre 2022.