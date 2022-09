Xbox Series S a meno di 280 euro da Euronics per il Back to School

Euronics lancia le nuove offerte Back to School valide dal primo a 14 settembre, tra i tanti prodotti in promozione troviamo anche Xbox Series S, la console all-digital di Microsoft venduta ad un prezzo inferiore al listino ufficiale (299.99 euro).

Nello specifico, da Euronics Xbox Series S costa 279 euro invece di 299 euro, con un risparmio del 6%, pari a 20 euro. Non è certamente uno sconto incredibile ma in ogni caso è una buona offerta per acquistare la piccola Series S ad un prezzo inferiore al listino, con la possibilità di pagare in tre rate da 93 euro l'una con Klarna, senza interessi.

L'offerta è valida dal primo al 14 settembre salvo esaurimento scorte sul sito di Euronics e nei punti vendita aderenti all'iniziativa. Xbox Series S è la console next-gen di Microsoft pensata per chi vuole entrare nel mondo Xbox e Game Pass grazie ad un prezzo di ingresso contenuto per una console next-gen capace di far girare senza problemi i giochi più popolari come Fortnite, Apex Legends, Call of Duty Modern Warfare, FIFA, Rocket League e ovviamente tutti i videogiochi del catalogo Xbox.

Vi ricordiamo che Xbox Series S non ha il lettore ottico e dunque è compatibile solo e unicamente con i videogiochi in formato digitale.