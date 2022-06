Xbox Series S da 49.98 euro da GameStop con la nuova promo di giugno

GameStop lancia una nuova offerta valida fino al 29 giugno che vi permetterà di acquistare Xbox Series S a partire da 49,98 euro. Come? Riportando in negozio una console usata della famiglia Xbox, PlayStation o Nintendo Switch.

Ma è davvero possibile acquistare Xbox Series S a 49.98 euro? Sì, secondo lo schema riportato sul sito di GameStop, si possono ottenere interessanti sconti sulla console next-gen di Microsoft portando in negozio una console usata entro il 29 giugno.

Portando indietro una Xbox One X, Series S vi costerà 79.98 euro, portando indietro una One S 500 GB pagherete Series S 99.98 euro mentre con Xbox One 500GB e Xbox One All Digital Edition il prezzo sarà di 169.98 euro.

Potete dare in permuta anche una console PlayStation, in questo caso portando una PS4 Slim 500GB/1TB pagherete Xbox Series S 79.98 euro mentre portando indietro PS4 PRO 1TB la console Microsoft vi costerà solamente 49,98 euro se invece avete una PS4 Fat 500GB/1TB, potrete acquistare Xbox Series S a 99,98 euro.

Infine, il ritiro usato è valido anche sulle piattaforme Nintendo: portando una Switch Lite pagherete Xbox Series S 169.98 euro mentre con una Nintendo Switch 32 GB il prezzo scende a 99,98 euro.

La promozione è riservata ai possessori di GS+ e non cumulabile con altre promo trade-in in corso. GameStop ricorda che "i prodotti ritirati dovranno essere integri, funzionanti e completi degli accessori inclusi al momento dell'acquisto."