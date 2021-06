Xbox Series S: oltre 500 giochi in offerta e 3 mesi di Game Pass Ultimate a 1 euro

Xbox festeggia l'arrivo della bella stagione con una nuova promozione pensata per rendere ancora più indimenticabili le calde giornate estive. Come? Con una serie di sconti su giochi, servizi in abbonamento e accessori per tutte le console della famiglia Xbox, tra cui la nuova arrivata Xbox Series S.

Dall'11 al 17 giugno è possibile acquistare una vasta serie di prodotti in formato fisico e digitale su Microsoft Store e Xbox Store, risparmiando fino al 50% sul prezzo di listino. Per tutto il mese di giugno torna una delle promozioni più amate su Xbox Game Pass Ultimate, che vi permetterà di provare il servizio per ben tre mesi al prezzo di un euro.

Xbox Series S: la console per tutta la famiglia

Xbox Series S è la console di nuova generazione più piccola ed economica. Interamente digitale, Xbox Series S è compatibile con tutti i giochi della famiglia Xbox disponibili su Xbox Store e Xbox Game Pass, inoltre permette di accedere a una vasta gamma di applicazioni multimediali tra cui YouTube, Amazon Video, Netflix e Disney Plus, per non rinunciare alla visione di un film o una maratona di serie TV anche in vacanza. Grazie alle sue dimensioni compatte (6,5 x 15,1 x 27,5 cm) e al peso estremamente contenuto (1.928 kg) Xbox Series S può essere trasportata facilmente in uno zaino o in qualsiasi borsa o spostata da una stanza all'altra della casa senza particolari problemi. Xbox Series S è la console ideale per tutta la famiglia ed è in vendita su Microsoft Store a 289 euro con spedizione gratuita e 60 giorni di reso gratuito.

Comprando un secondo controller (Xbox Wireless o Xbox Elite Series 2) insieme alla console risparmierete il 20% sul prezzo. E se avete appena comprato la console, è obbligatorio fare scorta di nuovi giochi, Microsoft non si fa trovare impreparata e propone sconti sui migliori giochi per Xbox e sull'abbonamento Xbox Game Pass, il miglior modo per godersi al massimo la piccola Xbox Series S.

Xbox Game Pass Ultimate: 3 mesi a un euro

Ottima l'offerta per Xbox Game Pass Ultimate, che vi permetterà di risparmiare il 92% sui primi tre mesi di abbonamento. Avete tempo fino al 30 giugno per approfittarne, se non avete mai sottoscritto prima un abbonamento a Xbox Game Pass potete iscrivervi a Xbox Game Pass Ultimate per tre mesi a solo un euro.

Torna quindi la promozione un mese di Xbox Game Pass Ultimate a un euro con due mesi di sottoscrizione in regalo, gratis e senza nessun costo aggiuntivo, al termine del periodo promozionale potrete decidere se rinnovare l'abbonamento (al prezzo di 12.99 euro al mese) oppure interrompere la vostra sottoscrizione, senza alcun obbligo. Xbox Game Pass permette di accedere a un catalogo con centinaia di videogiochi per Xbox Series X/S, Xbox One e Xbox One S/X, PC Windows 10, smartphone e tablet con sistema operativo Android via Cloud. E ricordatevi che tutti i giochi Xbox Game Studios pubblicati da Microsoft sono disponibili sin dal giorno del lancio su Game Pass, gratis e senza costi aggiuntivi. Da Forza Horizon 4 a Minecraft, passando per GTA V, FIFA 21, Rainbow Six Siege, Destiny 2, Red Dead Online, Sea of Thieves, Halo The Master Chief Collection e Gears 5 sono solamente alcuni dei videogiochi disponibili su Xbox Game Pass, trovate la lista completa e in continuo aggiornamento sul sito Microsoft.



Ma i vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate non finiscono qui perché gli abbonati possono accedere ai benefici dell'abbonamento EA Play tra cui prove gratuite anticipate dei giochi EA e EA Sports, sconti esclusi e la possibilità di scaricare le versioni complete dei videogiochi Electronic Arts, tra i quali troviamo Madden NFL 21, FIFA 21, Rocket Arena, Knockout City, Star Wars Squadrons, Star Wars Jedi Fallen Order e Need for Speed Heat.

E ancora, tutti i vantaggi di Xbox LIVE Gold sono inclusi nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate: questo vuol dire che non dovrete preoccuparvi di sottoscrivere ulteriori abbonamenti per giocare online su Xbox con i vostri amici, con Deals with Gold avrete accesso a una serie di sconti esclusivi sui migliori giochi per le console Xbox mentre Games with Gold regala ogni mese quattro giochi gratis da scaricare, questi resteranno vostri per sempre anche qualora decidiate di non rinnovare l'abbonamento.

Giochi Xbox in offerta

Su Xbox Store trovate oltre 500 giochi in offerta tra grandi blockbuster, esclusive Xbox Game Studios e produzioni indipendenti di grande prestigio. Tra i titoli in promozione citiamo Gears 5, DOOM Eternal, Destiny 2 Oltre La Luce, Assassin's Creed Valhalla Gold Edition, ma questi sono solo alcuni esempi, vi basterà navigare sullo store Xbox per trovare centinaia di altri giochi in vendita a prezzo speciale fino al 17 giugno.

Per un periodo limitato inoltre sempre su Microsoft Store sono attivi gli sconti su una selezione di titoli Xbox Game Studios come Gears Tactics, Gears 5, Halo The Master Chief Collection, Hellblade, Bleeding Edge e tanti altri.

Perchè comprare sul Microsoft Store?

Microsoft Store è il negozio online ufficiale di Microsoft e propone tantissimi prodotti, dai dispositivi Surface alle console Xbox, senza dimenticare software (videogiochi, ma anche il sistema operativo Windows 10 e la suite Microsoft 365) e accessori per console e computer. Ma quali sono i reali vantaggi del Microsoft Store? Tutti gli ordini godono della spedizione gratuita senza nessun minimo di spesa, inoltre il periodo di reso è di 60 giorni ed è gratuito, questo vuol dire che avete due mesi di tempo per provare i prodotti acquistati e decidere poi in tutta tranquillità se tenerli o restituirli e 90 giorni di assistenza tecnica gratuita su Surface. Acquistando una console Xbox Series S su Microsoft Store otterrete il 20% di sconto sul secondo controller Xbox se acquistato nella stessa transazione.

Tutti gli acquisti effettuati su Microsoft Store permettono di ottenere punti per il programma Microsoft Rewards che premia gli utenti Microsoft più fedeli con gift card Xbox, abbonamenti Xbox LIVE Gold e Game Pass e carte prepagate per Nike, Foot Locker, Zalando, IKEA e tanti altri. L'iscrizione al programma Microsoft Rewards è gratis ed è possibile accumulare punti con tante attività, non solo con gli acquisti su Microsoft Store ma anche effettuando ricerche con Bing, giocando con Xbox, partecipando alle attività del programma (come rispondere ai sondaggi o ai quiz) e iscrivendosi alla newsletter per ricevere punti, offerte esclusive e sorprese via email.