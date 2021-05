Xbox Series S da 99.98 euro: compra la console e paga con l'usato da GameStopZing

Xbox Series S a partire da 99.98 euro? E' la nuova offerta di GameStopZing, la catena permette di acquistare la piccolina di casa Microsoft risparmiando notevolmente sul prezzo di listino. Come? Pagando con console e giochi usati.

Da GameStopZing risparmi fino a 200 euro sull'acquisto di Xbox Series S, inoltre hai tempo fino al 31 luglio per riportare la console in negozio e ricevere 200 euro di sconto sull'acquisto di una nuova console. Ma come funziona la promozione compra nuovo, paga con l'usato?

E' semplicissimo, portando indietro console e giochi usati otterrete uno sconto sul prezzo di listino (299.98 euro) in base al seguente schema:

100 euro portando indietro Switch Lite o Xbox One X

120 euro portando una console PS4

80 euro portando una console Xbox One S

200 euro portando una PS4 PRO o una Nintendo Switch + due giochi validi

170 euro portando indietro una PS4 o Switch Lite + due giochi validi

25 euro per ogni gioco PS5, PS4 e Nintendo Switch valido per la promo

Portando il proprio usato nei negozi GameStopZing è possibile risparmiare concretamente sull'acquisto di Xbox Series S, fino ad un massimo di 200 euro sul prezzo di vendita al pubblico. Promozione valida solo per un periodo limitato, maggiori dettagli nei punti vendita.