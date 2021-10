Xbox Series S: acquistala da Gamelife e ricevi FIFA 22 gratis in regalo

Se state valutando l'acquisto di una nuova console per giocare a FIFA 22, nuova iterazione della serie calcistica più celebre di sempre, allora potreste prendere in seria considerazione l'offerta proposta da Gamelife.

Da Gamelife potete acquistare una nuova Xbox Series S e ricevere una copia digitale di FIFA 22 compresa nel prezzo (sotto forma di codice riscattabile su Microsoft Store). Ciò significa che pagherete solamente 299 euro (il prezzo della console), risparmiando la bellezza di 79,99 euro, ossia il costo dell'edizione next-gen di FIFA 22.

Se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile recandovi a questo indirizzo poiché la promozione non rimarrà a disposizione per sempre. Tenete inoltre presente che Gamelife consente l'acquisto di un solo pezzo per cliente e che si riserva il diritto di annullare tutti gli ordini non corrispondenti alle restrizioni. Per questo bundle, inoltre, non è concesso il reso, dal momento che include un codice digitale.

Ne approfittiamo per ricordarvi che da Gamelife potete anche preordinare in esclusiva Tiny Tina's Wonderlands Treasure Trove e ricevere una ricarica del PSN da 20€ in regalo prenotando Gran Turismo 7. Come se non bastasse, ci sono anche gli sconti del 25% sui prodotti Viper Gaming Patriot.