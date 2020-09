Xbox Series S annunciata da Microsoft, costerà 299 dollari

Non poteva essere altrimenti, dopo i leak della notte Microsoft ha ufficializzato l'esistenza di Xbox Series S con un messaggio pubblicato sui social, accompagnato da una grafica che conferma il design della console.

"Next gen performance in the smallest Xbox ever", questo il motto che accompagna la presentazione di Xbox Series S, inoltre viene confermato il prezzo di 299 dollari (ERP, ovvero prezzo di vendita stimato, tasse escluse). Microsoft promette novità a breve, tuttavia non ci sono tempistiche per eventuali annunci, probabilmente ne sapremo di più oggi pomeriggio o durante la settimana.

Xbox Series S non avrà il lettore ottico per contenere i costi, le specifiche tecniche non sono note ma secondo alcuni rumor Series S dovrebbe essere di poco più potente di Xbox One X, rappresentando di fatto l'entry level di Xbox per la nuova generazione. La data di uscita non è stata ufficializzata nel post di Microsoft ma dovrebbe essere fissata al 10 novembre come Xbox Series X, con quest'ultima proposta al prezzo (sempre secondo i rumor) di 499 dollari (come sempre negli USA di parla di un prezzo tasse escluse, essendo la VAT, corrispondente della nostra IVA, diversa per ognuno degli stati del Nord America).

Come anticipato dalla stessa Microsoft, presto ne sapremo di più, restiamo quindi in attesa di eventuali annunci per Inside Xbox o altri appuntamenti digitali dedicati al reveal.