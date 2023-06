Xbox Series S, annunciata la versione all black con 1TB di SSD preordinabile da oggi

Il sogno dei videogiocatori del marchio verde crociato ha preso piede, nel corso dell'evento tenutosi in data odierna, non soltanto sul fronte software: tra la presentazione del nuovo video di Starfeld dell'Xbox Showcase e tanti altri progetti che arriveranno nel corso dei prossimi mesi e del 2024, vi è stato spazio anche per l'hardware.

L'Xbox Games Showcase ha dato tanto spazio anche a progetti del calibro di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty con l'annuncio della data d'uscita ma, dopo l'ingresso di Phil Spencer sul palco dello showcase, anche gli utenti più interessati alle macchine da gioco hanno avuto modo di ricevere qualche annuncio davvero interessante: in primis, il CEO di Xbox ha annunciato che arriveranno più forniture di Xbox Series X, così da garantire l'accesso alla next-gen Xbox a tutti quegli utenti che non hanno ancora reperito la nuova ammiraglia di casa Microsoft.

Inoltre, Phil Spencer ha annunciato grandi novità anche per i giocatori interessati alla sorella minore della console: sul palco dell'Xbox Games Showcase e in anteprima mondiale, il vertice dell'azienda ha annunciato l'arrivo di Series S in colorazione nera e con un SSD da 1TB per il primo settembre 2023. All'annuncio è seguita l'apertura dei preordini in tutto il mondo e, di conseguenza, chiunque vorrà acquistare la nuova versione di Series S potrà farlo sin da oggi. La console costerà 349$.