Xbox Series S: già annunciato un taglio di prezzo in Giappone

La divisione videoludica di Microsoft ha deciso di tagliare il prezzo di lancio di Xbox Series S in Giappone, una mossa che, nelle intenzioni della casa di Redmond, le consentirà di ritagliarsi una fetta di mercato più ampia nel Sol Levante in vista dell'arrivo della nextgen.

L'annuncio di questo importante cambio in corsa nella strategia commerciale di Microsoft per il mercato nipponico arriva direttamente dai profili social dell'azienda americana. Il taglio di prezzo operato dal colosso tecnologico statunitense è di 3.000 yen, corrispondenti al tasso di cambio attuale a 24,45 euro.

A partire da oggi, quindi, chi desidera prenotare o acquistare al lancio di Xbox Series S in Giappone dovrà sborsare 29.980 yen (circa 244,31 euro al cambio odierno) invece che 32.980 yen. Quanto a Xbox Series X, il prezzo di vendita giapponese rimane invariato a 49,980 yen più tasse.

Ritoccando al ribasso il prezzo di listino di Xbox Series S, Microsoft proverà così ad aggredire il mercato videoludico nipponico rimarcando la differenza di 10.000 yen sussistente attualmente tra la "sorella minore" della nuova famiglia di console Xbox e la Digital Edition di PS5, in vendita in Giappone a 39,980 yen. A chi ci segue, ricordiamo che in Italia Xbox Series S costerà 299 euro e sarà disponibile dal 10 novembre come Xbox Series X, con quest'ultima che viene però venduta a 499 euro.