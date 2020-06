Xbox Series S, annuncio previsto ad agosto? Ne parla una nuova fonte

Nel weekend sono trapelate le presunte specifiche tecniche di Xbox Series S, in parte confermate anche da autorevoli testate come Windows Central e The Verge, al puzzle si aggiunge ora anche una nuova voce sulla data di presentazione della console.

Secondo Tom Phillips di Eurogamer.net Microsoft svelerà al mondo Xbox Series S ad agosto, lo stesso Phillips riporta varie voce provenienti da diversi suoi contatti vicini alla casa di Redmond. Tra questi c'è chi parla di un reveal di Xbox Lockhart inizialmente previsto a giugno e poi rimandato ad agosto e chi invece sostiene come giugno sia sempre stato considerato nei piani marketing un "mese tranquillo per gli annunci" in attesa dei grandi eventi di luglio e agosto.

A luglio Microsoft terrà un nuovo show Xbox 20/20 dedicato ai giochi first party per Xbox Series X mentre il mese successivo presumibilmente la compagnia annuncerà Xbox Series S, magari con uno show in prossimità della Gamescom Digital in programma a fine agosto.

Difficile dire con certezza quando verrà annunciata Xbox Lockhart, certo è che molti esponenti della stampa internazionale confermano l'esistenza di un modello economico di Xbox Series X, una console meno costosa da affiancare a quest'ultima con l'obiettivo di offrire una alternativa anche ai consumatori che non vogliono spendere troppo.