Xbox Series S attira il nuovo pubblico: i dati diffusi da Microsoft

A ormai circa un mese di distanza dal debutto sul mercato dei propri hardware di nuova generazione, il team del colosso di Redmond condivide alcuni primi interessanti dati di vendita.

Oltre a evidenziare l'inarrestabile e notevole successo di Xbox Game Pass, Microsoft ha voluto evidenziare il ruolo centrale rivestito da Xbox Series S nella propria strategia di espansione. La piccola e compatta console next gen sta infatti riuscendo nella missione di attirare nuovo pubblico nell'universo videoludico verdecrociato. Stando ai dati diffusi, ben il 40% dei nuovi utenti Xbox avrebbero infatti optato per l'acquisto dell'hardware entry level per muovere i primi passi nel mondo dell'intrattenimento videoludico Microsoft.

Un dato di certo significativo, che sembra confermare l'appeal della "sorella minore" di Xbox Series X, tra i cui grandi pregi figura sicuramente il prezzo di lancio decisamente contenuto, che si è attestato sui 299 euro. Priva di lettore ottico, Xbox Series S si presenta come il complemento ideale ad un abbonamento Xbox Game Pass, anch'esso disponibile a fronte di un ridotto investimento.



Sia per Xbox Series S sia per Xbox Series X, l'Europa ha rappresentato un mercato di notevole importanza, con le console che sono andate rapidamente esaurite in molti Paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Germania.