Xbox Series S: aumentata la RAM nei nuovi dev kit per migliorare le prestazioni nei giochi

Venduta al prezzo consigliato di 299,99 euro, Xbox Series S è un'ottima opzione per chi ha voglia di lanciarsi nella next-gen pur disponendo di un budget modesto. Le caratteristiche tecniche della console, tuttavia, sono state più di una volta oggetto di discussione, soprattutto per le serie difficoltà che talvota hanno creato agli sviluppatori.

Xbox Series S è teoricamente in grado di renderizzare i giochi a 1440p fino a 120fps, ma la realtà dei fatti è che con i titoli maggiormente esigenti dal punto di vista grafico difficilmente si va oltre i 1080p di risoluzione ed altrettanto complesso è raggiungere frame rate particolarmente elevati. Oltre a montare una GPU di gran lunga migliore, Xbox Series X è equipaggiata anche con 16GB di RAM a fronte dei 10GB di Series S. È proprio su quest'ultimo punto che Microsoft ha deciso di agire per facilitare la vita agli sviluppatori che operano con la console entry level.

Il colosso di Redmond ha conferamato di aver recentemente distribuito dei developer kit software di Xbox con cui gli sviluppatori possono accedere ad un quantitativo maggiore di memoria e gestirla in maniera più autonoma. Questo dovrebbe consentire di migliorare le prestazioni nei casi particolarmente delicati.

"Centinaia di megabyte di memoria aggiuntivi sono ora disponibili per gli sviluppatori Xbox Series S", afferma il team Game Dev di Microsoft in un video che descrive in dettaglio gli aggiornamenti. "Ciò offre agli sviluppatori un maggiore controllo sulla memoria, che può migliorare le prestazioni grafiche in condizioni di memoria limitata".

Microsoft ha inoltre risolto un errore tecnico a causa del quale gli indirizzi virtuali relativi agli aspetti grafici venivano assegnati in modo insolitamente lento. Grazie a questi cambiamenti, gli sviluppatori dovrebbero riscontrare meno problemi durante lo sviluppo su Xbox Series S, il tutto a beneficio dell'ottimizzazione generale dei giochi.