Xbox Series S: aumentato il prezzo della console in India a oltre 39mila rupie

Sono in arrivo degli aumenti di prezzo per Xbox Series X? Al momento si potrebbe dire di no, almeno per quel che concerne il mercato europeo. Tuttavia, proprio mentre si discute del possibile aumento dei costi dell'hardware e dei servizi di Microsoft, sono sopraggiunte delle nuove notizie in merito all'aumento dei costi di Xbox Series S in India.

Mentre ci si domanda quale sia il futuro di Microsoft e Xbox, sono giunte da Twitter alcune informazioni su quello che sarà il nuovo costo di Xbox Series S per tutti i consumatori indiani. Pochi mesi fa, in seguito ad un ulteriore aumento dei prezzi della console minore della nuova generazione di console verde crociate, il rincaro dei costi in India aveva portato ad un rincaro di valore d'acquisto della sopracitata console Xbox.

Le ultime informazioni pervenute nel mese di agosto 2022 parlavano di un prezzo di mercato di Xbox Series S pari a 37,990 rupie, equivalente a 437,26 euro (tasso di cambio di gennaio 2023). Tuttavia, per la sorella minore di Xbox Series X non giungono buone notizie, in quanto i giocatori che acquisteranno la piattaforma da gioco in India dovranno sottostare ad un secondo rincaro.

Xbox Series S potrà essere preordinata dal 10 gennaio 2023 al costo di 39,990 rupie. La differenza di 2000 rupie corrisponde a ben 23 euro di differenza, portando così il costo della console all-digital ad un valore di mercato di 460,28 euro. Si tratta di una differenza sostanziale, la quale va ad aggravare una situazione per nulla rosea sul fronte hardware. Alla mancanza di piattaforme da gioco si aggiunge quindi una variazione dei prezzi che continua ad aumentare anche a discapito delle recenti variazioni le quali, come detto in precedenza, sono già avvenute nella seconda metà del 2022.

Al momento, dunque, è lecito domandarsi quando e se questi cambiamenti avverranno - seppur in maniera differente - nel resto dei mercati globali. Ad oggi non vi sono informazioni sul possibile cambio della politica dei prezzi di Microsoft in Europa, seppure gli analisti del settore non lo escludano a priori.