Xbox Series S: niente aumento di risoluzione per i giochi retrocompatibili?

Con la conferma del mancato supporto a Xbox One X Enhanced su Xbox Series S, John Linneman di Digital Foundry è intervenuto in una discussione sui social per provare a fare chiarezza sulla funzione di retrocompatibilità della "versione economica" della nuova console della famiglia Xbox.

L'esperto del collettivo di Digital Foundry si è ricollegato ai timori di un giocatore per l'assenza di asset 4K nei giochi Xbox One su Series S, per precisare che "no, significa che Xbox Series S utilizzerà un profilo standard di Xbox One per limitare la risoluzione massima e il framerate dei giochi retrocompatibili".

A detta di Linneman, Xbox Series S dovrebbe gestire la retrocompatibilità dei giochi Xbox One senza innalzare la risoluzione o il framerate, come invece avverrà su Xbox Series X tramite il supporto alla funzione Xbox One X Enhanced. L'autore di DF spiega a tal proposito che "se un gioco gira a 900p e 30fps su Xbox One, continuerà a farlo anche su Series S. Tuttavia, la maggiore potenza ridurrà i cali di prestazioni e, in teoria, fornire una spinta alla grafica".

Eppure, la nuova scheda di Xbox Series S pubblicata da Microsoft sul sito Xbox.com contraddice quanto riferito da Linneman e specifica che "otterrai tempi di caricamento più rapidi, una risoluzione più elevata, frequenze dei fotogrammi più stabili e migliore latenza di input su migliaia di giochi per Xbox One, Xbox 360 e console Xbox originale".

In più di un'occasione dall'annuncio di Xbox Series S, la casa di Redmond ha oltretutto ribadito la propria volontà di sfruttare la maggiore potenza computazionale di Series S rispetto a Xbox One X per garantire prestazioni più elevate in retrocompatibilità, e questo senza considerare gli interventi promessi dagli Xbox Game Studios con gli upgrade nextgen, che coinvolgeranno Xbox Series X, in giochi come Gears 5, Gears Tactics e Forza Horizon 4.