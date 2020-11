Xbox Series S avrà poco più di 360 GB di spazio libero sull'SSD?

Un possessore di Xbox Series S (presumibilmente uno YouTuber o un Content Creator) ha svelato su Reddit lo spazio libero a disposizione degli utenti: a quanto sembra la quantità di spazio utilizzabile su SSD è pari a 364 GB, a fronte di una capienza nominale di 500 GB.

PlayStation 5 dispone di 664 GB liberi (informazione non confermata da Sony) mentre su Xbox Series X sono disponibili 802 GB, su Xbox Series S a quanto pare invece non sarà possibile installare più di 364 GB di dati. Non è la prima volta che si parla del ridotto spazio disco di Xbox Series S, di fatto questo potrebbe rappresentare un limite per alcuni considerando anche che giochi come Call of Duty Modern Warfare pesano oltre 200 GB.

In una discussione su Reddit c'è chi si chiede se sia possibile disabilitare alcune feature come il Quick Resume per risparmiare spazio su disco, questa ipotesi sembra però decisamente improbabile e difficilmente Microsoft permetterà di rimuovere funzioni vitali per il sistema operativo.

Xbox Series X e Xbox Series S arriveranno nei negozi il 10 novembre al prezzo rispettivamente di 499 e 299 euro, con un prezzo così basso per la console economica era davvero difficile riuscire a sperare nella presenza di una unità SSD da 1TB.