Tra Xbox Series S e avvistamenti di controller: leak per la data di uscita di Series X?

Ormai è ufficiale: Xbox Series X uscirà a novembre. Microsoft lo ha annunciato nel corso della serata di martedì 11 agosto, contestualmente al rinvio di Halo: Infinite al 2021.

Al momento, tuttavia, la Casa di Redmond non ha ancora voluto svelare la data esatta in cui la console next gen diverrà disponibile sugli scaffali dei rivenditori di tutto il mondo. Su questo frangente, spunta ora un rumor piuttosto intrigante. Quest'ultimo si riallaccia al recente avvistamento in rete di presunti scatti raffiguranti il nuovo controller next gen di Xbox in una versione bianca. Il confezionamento dell'oggetto, infatti, potrebbe aver offerto nuovi indizi sull'esistenza di Xbox Series S, alias Xbox Lockhart, la tanto chiacchierata versione economica di Xbox Series X.



Ora, il misterioso controller dà origine a un'ulteriore indiscrezione. Secondo quanto riportato da Tom Warren, Senior Editor presso la redazione di The Verge, il confezionamento del pad potrebbe infatti aver svelato la data di lancio di Xbox Series X. Tramite il Tweet che trovate in calce a questa news, il giornalista videoludico ha condiviso un nuovo presunto scatto del packaging del pad. Su quest'ultimo è possibile visionare la dicitura "Non vendere o esporre prima del 6 novembre 2020". L'autore del presunto scatto non è stato ovviamente rivelato, con Warren che gli si è riferito semplicemente come "informatore".



Che la next gen Microsoft sia davvero pronta per un debutto in data venerdì 6 novembre? Al momento è solo un rumor: restiamo dunque in attesa di eventuali conferme o smentite.