Xbox Series S in bundle con FIFA 23 su disco: l'assurda promozione arriva dal Belgio

Il premio per la promozione Black Friday più assurda dell'anno va all'anonimo commesso di un negozio MediaMarkt in Belgio che ha provato a vendere Xbox Series S in bundle con la versione su disco di FIFA 23 che, ovviamente, è del tutto inutilizzabile sulla console 'only digital' della casa di Redmond.

La bizzarra 'disavventura promozionale' che ha coinvolto uno dei tanti store della catena commerciale MediaMarkt ci viene raccontata sui social dallo streamer di Twitch e Gaming Lead di MediaMarkt Benelux KSKarim, con tanto di foto che testimonia l'errore commesso dai commercianti: "Sono passato stamattina in questo negozio e ho trovato questa 'offerta'. Grazie ai miei colleghi in Belgio, questa 'promozione' è stata rimossa dal negozio prima che qualcuno comprasse i bundle".

Lo scatto condiviso su Twitter/X da KSKarim mostra diversi bundle di Xbox Series S in vendita a 299,99 euro con una Gift Card per Microsoft Store dal valore di 15 euro e, appunto, una copia su disco di FIFA 23 in versione Xbox One, aggiunta presumibilmente per esigenze logistiche dovute alla necessità di svuotare i magazzini delle copie invendute dell'ultimo capitolo del simulatore sportivo di Electronic Arts prima del divorzio da FIFA.

A proposito di promozioni a tema Xbox, sapevate che su Microsoft Store sono ufficialmente iniziati i Saldi del Cyber Monday su oltre mille giochi Xbox One e Xbox Series X|S?