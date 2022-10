Xbox Series S con Call of Duty Modern Warfare 2 gratis: l'offerta da urlo di Target USA

Quasi a voler indorare la pillola del mancato arrivo di Call of Duty su Xbox Game Pass per anni, i vertici di Target USA hanno deciso di lanciare un'incredibile offerta per tutti coloro che desiderano acquistare una console Xbox di ultima generazione per immergersi nelle atmosfere di COD Modern Warfare 2.

Il nuovo volantino della nota catena di distribuzione statunitense informa tutti gli acquirenti di Xbox Series S della possibilità di ottenere, in via del tutto gratuita, un codice digitale di Call of Duty Modern Warfare 2 per ciascuna console comprata online o in negozio al prezzo di 299,99 dollari.

Stando a quanto riferito da 'Idle Sloth' sui social, l'iniziativa promozionale di Target USA dovrebbe essere già attiva in tutti i punti vendita della catena commerciale americana, di conseguenza consigliamo agli interessati che ci leggono oltreoceano di approfittare quanto prima di questa offerta.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Xbox Series S, con tutte le analisi e gli approfondimenti sulle caratteristiche hardware, sulle prestazioni e sulle funzionalità software della console nextgen 'economica' di casa Microsoft.