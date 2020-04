Xbox Series S: un concept design dallo stile minimale

Da tempo si parla di una possibile Xbox Series S (nome in codice Xbox Lockhart) che dovrebbe affiancare Series X, con quest'ultimo che sarà il modello di punta della nuova famiglia Xbox, esattamente come avviene attualmente per Xbox One S e One X.

Sebbene non ci siano conferme in merito, su Reddit c'è chi si è divertito a ipotizzare il possibile design di Xbox Series S, il quale riprende il look di Xbox Series X optando però per dimensioni più contenute e sopratutto per il colore bianco, così da evidenziare maggiormente le differenze con il modello top di gamma. Un concept tutto sommato interessante, e chissà che Microsoft non possa davvero optare per un design simile per le due piattaforme, ammesso e non concesso che Xbox Series X esista davvero.

Di Lockhart si è parlato molto in questi mesi e vari insider hanno più volte ribadito che Microsoft affiancherà a Series X una console meno potente ma più economica così da venire incontro alle esigenze di vari tipi di pubblico, dal giocatore hardcore disposto a grosse spese a coloro che cercano una console per divertirsi in famiglia o con gli amici senza però essere costretti ad investire troppo denaro. E voi cosa ne pensate? Vedremo davvero Xbox Series S oppure no?