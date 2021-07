Xbox Series S confonde DJ Khaled: la console viene scambiata per una cassa audio!

Il particolare design di Xbox Series S manda in confusione DJ Khaled: il produttore discografico americano ha infatti scambiato la console nextgen di Microsoft per una cassa audio!

Il siparietto che ha visto per protagonista il DJ statunitense è stato ripreso e condiviso pubblicamente da una 'storia' su Instagram che, come possiamo facilmente intuire, ha fatto rapidamente il giro dei social.

Nella clip condivisa da DJ Khaled, il personaggio radiofonico e televisivo americano ha ringraziato LeBron James e il Team Xbox per avergli inviato un bundle di Xbox Series S personalizzato a tema Space Jam A New Legacy, con tanto di controller customizzato, un paio di scarpe e una action figure di Bugs Bunny.

Alla vista della console, DJ Khaled si è mostrato dubbioso e ha esclamato "ma cos'è questa roba, un altoparlante?", esternando così tutta la sua curiosità per quello che, in realtà, era l'elemento centrale del bundle promozionale inviatogli da Microsoft per celebrare l'uscita del film Space Jam 2.

Decisamente meno titubanti sull'effettiva natura della "sorella minore" di Series X sono invece coloro che, in questi giorni, stanno partecipando alla campagna Kickstarter del collettivo australiano di UPspec Gaming per supportare attivamente la produzione dello schermo portatile di Xbox Series S.