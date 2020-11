Xbox Series S è una console 'estremamente capace', per un dirigente di Unity

Riallacciandosi alle critiche mosse a Xbox Series S e ai suoi limiti, il Chief Product Officer di Unity, Brett Bibby, ha spiegato ai giornalisti di GamingBolt che la console nextgen economica di Microsoft, dal suo punto di vista, ha grandi potenzialità che verranno espresse nel corso dei prossimi anni.

Ai microfoni di GB, il dirigente dell'azienda che ha dato origine all'omonimo engine grafico multipiattaforma invita gli appassionati di videogiochi a riflettere sul fatto che "è importante ricordare che la maggior parte dei giocatori non possiede uno schermo in grado di offrire un'esperienza 4K o 120fps, Series S è stata progettata espressamente per questo pubblico. Forse non sarà in grado di offrire un dettaglio grafico analogo a quello di Xbox Series X, ma Series S rimane comunque una macchina estremamente capace".

Sempre nel corso dell'intervista, Bibby rimarca il concetto ed evidenzia come "le differenze hardware tra Series X e S sono focalizzate sulla necessità di fornire un'esperienza di gioco simile ma ad una risoluzione diversa. Credo si tratti di un approccio davvero intelligente, Series S è un sistema che adotta il Ray Tracing, ha un SSD estremamente veloce e una CPU dalla potenza nominale analoga a quella di Series X. Gli manca solo la potenza necessaria per il gaming 4K, ma semplicemente perchè non ne ha bisogno".

Nel concludere il suo intervento, il dirigente di Unity guarda alla sfida commerciale tra Sony e Microsoft con PS5 vs Xbox Series X per consigliare ai giocatori di non sottovalutare Xbox Series S poiché "probabilmente la TV che ha un adolescente nella propria camera non è un mostro 4K che integra le ultimissime tecnologie, quindi per questo genere di utenti Series S rappresenta una soluzione ottima. Mi aspetto che Xbox Series S diventi uno dei reali elementi di differenza in questa generazione di console".