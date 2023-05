Xbox Series S è la console perfetta per il retrogaming? I test di DF sugli emulatori

L'addio agli emulatori su Xbox Series X|S deciso da Microsoft è al centro dell'ultima video analisi di Digital Foundry: il noto collettivo di 'giornalisti tecno-ludici' ha messo alla prova le potenzialità retrogaming di Xbox Series S dopo il blocco degli emulatori in modalità retail.

Sin dal lancio, d'altronde, le console Microsoft di ultima generazione hanno dimostrato di essere dei veri e propri 'mostri tecnologici' per patiti di retrogaming, di conseguenza gli esperti di Digital Foundry hanno provato a capire quali potessero essere le prospettive di chi desidera continuare ad accedere a questo genere di applicativi 'per videogiocatori nostalgici'.

Il blocco dei software che emulano piattaforme di terze parti, come sappiamo, riguarda solo ed esclusivamente la modalità retail di Xbox Series X|S (ossia quella utilizzata abitualmente dai giocatori), ma non la Dev Mode: il team di DF ha così provato a installare gli emulatori su Xbox Series S servendosi della modalità per sviluppatori, in modo tale da testarne in maniera approfondita le prestazioni.

Ebbene, stando a quanto sostenuto da Digital Foundry, una volta impostata la console verdecrociata in Dev Mode è ancora possibile accedere a un'ampia gamma di emulatori e ottenere delle prestazioni davvero notevoli anche sulla 'sorella minore' di Xbox Series X. La necessità di impostare la console in Modalità Sviluppatore, ad ogni modo, rende più difficile l'installazione e la corretta configurazione delle singole applicazioni necessarie per avviare i videogiochi delle vecchie console su Xbox Series X|S. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Xbox Series S.

Nota bene - La notizia viene riportata per dovere di cronaca e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.