Xbox Series S è una console a prova di futuro? Le riflessioni degli autori di Blacktail

L'amministratore delegato di The Parasight, Bartosz Kapron, coglie l'opportunità offertagli dall'intervista a GamingBolt per riflettere sulle potenzialità e sui limiti hardware di Xbox Series S, specie in funzione del progressivo abbandono dello sviluppo crossgen da parte dei maggiori attori dell'industria videoludica.

Il CEO della casa di sviluppo indipendente che sta dando forma all'avventura ruolistica Blacktail affronta l'argomento e, nel discutere delle capacità nextgen della "sorella minore" di Xbox Series X, spiega che "Xbox Series S è un hardware molto ambivalente. Da un lato, contribuisce a rendere il passaggio alla nuova generazione molto più accessibile. D'altra parte, però, c'è il pericolo paventato da qualcuno che possa trasformarsi in una sorta di 'palla al piede', soprattutto quando avrà definitivamente inizio la fase dello sviluppo nextgen".

Partendo da queste constatazioni, Kapron ritiene che "nonostante l'evidente differenza nella risoluzione target, penso proprio che in futuro Series S saprà dimostrarsi in grado di scalare adeguatamente i giochi eseguiti su Xbox Series X".

Al netto delle considerazioni sul target di risoluzione, quindi, per il boss di The Parasights Xbox Series S saprà dimostrarsi "a prova di futuro" e restituire un'esperienza di gioco compiutamente nextgen anche nelle fasi più avanzate del ciclo di vita di Xbox Series X (e indirettamente di PlayStation 5, se consideriamo le implicazioni dello sviluppo multipiattaforma).